Lacazette saluta l’Arsenal: “Felicissimo di aver giocato 5 anni qui. Sarò sempre tifoso di questo club”

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale dell’Arsenal che dopo 5 anni ha detto addio a Lacazette.

L’attaccante francese, tramite il sito ufficiale dei Gunners, ha salutato la squadra e i tifosi.

Queste le sue parole: “Per me è tempo di una nuova esperienza e di una nuova avventura. Voglio tenere tutti i momenti belli vissuti in un club per cui è stato un piacere giocare. Lo sognavo da quando ero piccolo, felicissimo di aver fatto 5 anni all’Arsenal”.

Lacazette continua: “Mi sono davvero sentito a casa tra campi di allenamento e lo stadio, lo chiamavo il mio giardino! Quando sono venuto all’Arsenal mi sentivo quasi come un bambino, tra grandi nomi e giocatori: sentivo la pressione e non parlavo poi così tanto. Anno dopo anno ho iniziato a imparare l’inglese, le mie relazioni sono migliorate e sono cresciuto anche come giocatore. Sono felice di dove sono arrivato, voglio ringraziare tutti perché c’erano tantissime aspettative su di me, l’accoglienza è stata fantastica. Senza parlare poi del coro, non ne ho mai parlato ma mi ha colpito. Continuerò a sostenere l’Arsenal come facevo fin da bambino. Come si dice: una volta Gunners, sempre forza Gunners”.

Foto: Twitter Arsenal