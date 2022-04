Lacazette: “Futuro? Mi cercano tanti club. Non gioco la Champions da tanto tempo e mi manca”

L’attaccante dell’Arsenal, Alexandre Lacazette, in scadenza con u gunners a giugno, ha parlato a Canal Plus, analizzando quale potrà essere il suo futuro una volta che lascerà Londra.

Queste le sue parole: “Sono in trattativa con molti club. Sono aperto a tutte le possibilità. Lione? Non ho mai interrotto i rapporti col mio ex club. Sanno che sono libero, se mi vogliono devono fare una proposta. la corsa certa è che voglio giocare in Europa. Non gioco la Champions League da tanto tempo e mi manca, quindi magari sarebbe bello”.

Foto: Twitter Europa League