La Viterbese rassicura i tifosi: “Ci siamo quasi. Nessun rischio per l’iscrizione”

Ai canali social della Viterbese è intervenuto il direttore organizzativo ovvero Biagio Corrente che ha rilasciato queste dichiarazioni: “Ci siamo quasi. Nessun rischio o quasi per l’iscrizione. Siamo in una fase avanzatissima ormai. In questi giorni abbiamo lavorato molto su più fronti: riassetto, riorganizzazione e pianificazione. Crediamo di aver iniziato un percorso importante per il futuro del club e ai nuovi proprietari o soci che dimostreranno di avere le carte in regola per sostituirci o affiancarci, lasceremo eventualmente una discreta eredità. Se non arriverà nessuno, siamo già pronti a ripartire, con ben chiari gli obiettivi e le strategie per il prossimo futuro, che non mancheremo di comunicare a tutti gli organi di stampa e tifosi in un modo diretto, chiaro e trasparente nei prossimi giorni evidentemente dopo che alcune caselle saranno riempite o svuotate. A prescindere da tutto, la Viterbese sperimenterà un nuovo modello di gestione organizzativa e sportiva, frutto di una serie di ragionamenti pensati per il bene del club in primis e proiettati nel prossimo futuro ad una sostenibilità economica/finanziaria che non preveda patemi per la proprietà e gli investitori futuri ma sempre con un occhio attento alla classifica, perché la competizione e la competitività sono il sale di questo sport. E noi saremo competitivi”

Foto: Sito ufficiale Viterbese