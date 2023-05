La Viterbese dopo la decisione del CONI: “Ricorreremo al TAR e al Consiglio di Stato”. Il comunicato

Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso sulla penalizzazione, confermato la retrocessione in Serie D della Viterbese. Ma il club non ci sta, e annuncia ulteriori ricorsi. Di seguito la nota del club:“Prendiamo atto della decisione del CONI con grande amarezza e tristezza. Assurdo retrocedere per 11.000 Euro di Agenzia delle Riscossioni pagati con qualche giorno di ritardo, sospesi dallo Stato e non regolamentati da parte delle Noif. Aspettiamo di leggere le motivazioni di questa decisione assurda e sentenziata con una votazione non unanime. Inutile dire che ricorreremo al TAR e al Consiglio di Stato, e adotteremo tutte le azioni necessarie per tutelare gli interessi della società. Siamo profondamente delusi e demoralizzati”.

Foto: sito ufficiale Viterbese