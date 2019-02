La Viola gela l’Inter all’ultimo respiro: al “Franchi” è 3-3 tra VAR e polemiche

Termina 3-3 il posticipo della 25esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter. Al “Franchi” succede di tutto tra polemiche e VAR: ad andare in vantaggio dopo una manciata di secondi sono i padroni di casa grazie ad un autogol di De Vrij su tocco di Simeone. I nerazzurri trovano immediatamente il pareggio con Vecino (6′), poi Politano firma il sorpasso al 30′ con una bella conclusione dal limite dell’area. Protagonista, anche questa sera, la tecnologia in campo. Prima assegnando il calcio di rigore all’Inter, per un tocco di braccio del viola Edimilson (realizzato da Perisic), poi annullando una rete di Biraghi (fallo di Muriel su D’Ambrosio). Lo stesso Muriel al 75′ accorcia le distanze con una magistrale punizione. Infine serve ancora il VAR per assegnare un calcio di rigore alla Fiorentina (tocco di braccio, piuttosto sospetto, di D’Ambrosio) poi realizzato da Veretout all’undicesimo minuto di recupero tra le proteste veementi dei nerazzurri. Ora l’Inter è a +2 del Milan in classifica, mentre la Fiorentina sale a quota 36 punti.

Venerdì 22 febbraio

Ore 20:30 Milan-Empoli 3-0 (Piatek, Kessie, Castillejo)

Sabato 23 febbraio

Ore 15:00 Torino-Atalanta 2-0 (Izzo, Iago Falque)

Ore 20:30 Frosinone-Roma 2-3 (Ciano, Pinamonti – Dzeko 2, Pellegrini)

Domenica 24 febbraio

Ore 12:30 Sampdoria-Cagliari 1-0 (Quagliarella)

Ore 15:00 Sassuolo-Spal 1-1 (Peluso – Petagna)

Ore 15:00 Chievo-Genoa 0-0

Ore 15:00 Bologna-Juventus 0-1 (Dybala)

Ore 18:00 Parma-Napoli 0-4 (Zielinski, Milik 2, Ounas)

Ore 20:30 Fiorentina-Inter 3-3 (aut. De Vrij, Muriel, Veretout – Vecino, Politano, Perisic)

RINVIATA Lazio-Udinese

Classifica: Juventus 69; Napoli 56; Inter 47; Milan 45; Roma 44; Atalanta, Torino, Lazio 38; Sampdoria, Fiorentina 36; Sassuolo 31; Parma, Genoa 29; Cagliari 24; Spal 23; Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 10.

*meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina