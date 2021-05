La Uefa svela la Conference League. Parteciperanno 184 squadre, finale il 25 maggio 2022 a Tirana

Nella prossima stagione prenderà il via la nuova competizione dell’Uefa: la Conference League. Le squadre partecipanti giocheranno per un nuovo trofeo, che l’organizzazione ha svelato oggi. La nuova competizione vedrà partire 184 squadre tutte nella fase preliminare con 55 federazioni che vi partecipano. Ben 46 club arriveranno dalle competizioni superiori. La prima storica finale sarà il 25 maggio 2022 a Tirana, in Albania. Nel video la spiegazione di come sarà strutturata la Conference League.

