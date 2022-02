La Uefa sulla crisi Russia-Ucraina: “La finale di Champions al momento resta a San Pietroburgo”

L’agenzia tedesca DPA , ha riportato delle dichiarazioni ufficiali dell’Uefa in merito alla crisi tra Russia e Ucraina, con la massima istituzione del calcio europeo che ha affermato come al momento non ci siano decisioni drastiche in programma, in particolare, “non aver alcun piano al momento per spostare la sede della finale di Champions League, attualmente in programma a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio”.

L’organo di governo del calcio europeo ha però precisato di avere intenzione di valutare costantemente la situazione, riservandosi dunque la possibilità di adottare eventuali provvedimenti in futuro, qualora la situazione dovesse evolversi negativamente.

Foto: Twitter Uefa