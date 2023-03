La UEFA sul caso Porto-Inter: “Misure di mitigazione discusse tra i due club. Stiamo esaminando la questione”

Continua a far discutere ciò che è successo al do Dragão durante Porto–Inter. I tifosi nerazzurri, in regolare possesso del loro biglietto, non sono stati fatti entrare all’interno dello stadio e sono rimasti ammassati lungo le scalinate. Questo il comunicato della UEFA sull’accaduto: “La UEFA è stata informata che un gran numero di tifosi ospiti ha acquistato i biglietti nei settori di casa dello stadio. I regolamenti UEFA stabiliscono che il 5% della capienza dello stadio deve essere fornito alla squadra ospite in un’area riservata per i propri tifosi. La responsabilità per la gestione sicura e protetta degli spettatori e la relativa politica di emissione dei biglietti sono determinate dall’organizzatore della partita e dalle autorità competenti. Le misure di mitigazione sono state discusse tra i due club. La UEFA sta attualmente esaminando la questione”.

Foto: Instagram Inter