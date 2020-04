La UEFA: “Si raccomanda di portare a termine i campionati e le coppe. Sul calendario…”

La UEFA, al termine del meeting in video-conferenza con le 55 Federazioni, ha ribadito la volontà di concludere i campionati e le competizioni europee: “C’è stata una forte raccomandazione alle singole Federazioni nel provare a concludere i campionati e le Coppe. Ma avvieremo una discussione, dopo aver sviluppato delle linee guida per stabilire i criteri di partecipazione alle coppe europee, anche con quelle Federazioni che non dovessero riuscirci. Sono state presentate varie opzioni per il calendario che coprono sia le partite delle competizioni per nazionali, sia quelle dei tornei per club. Eventuali decisioni su questo tema verranno comunque rese note nella giornata di giovedì, dopo la riunione del Comitato Esecutivo”.

⚽ A variety of calendar options were presented to UEFA's member associations today, covering both national team and club competition matches. Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) April 21, 2020

Foto: Guardian