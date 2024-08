La UEFA ricorda Eriksson: “Figura amata nel calcio. Riposa in pace”

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sven Goran Eriksson, morto all’età di 76 anni. È stata la famiglia del tecnico svedese a dare l’annuncio con un comunicato. Tra i messaggi arrivati, anche il saluto dell’UEFA sui camali ufficiali: “A nome della comunità calcistica europea, siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di Eriksson, figura amata nel calcio. Riposa in pace, Sven”.

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Sven Göran Eriksson.

A beloved figure in the game, Sven was a UEFA Cup winner as coach of IFK Göteborg in 1982 before leading Lazio to the UEFA Cup Winners’ Cup in 1999.… pic.twitter.com/ZlNSFftl97

