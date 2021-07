Europei, la Uefa ribadisce: “Le sedi delle gare non cambiano”

La Uefa ha ribadito, con una nota ufficiale, che i piani si rispettano e non cambieranno per questi Europei dopo le polemiche sui casi Covid in crescita e le sedi delle partite che possono mettere a rischio l’ulteriore crescita dei contagi: “Tutte le rimanenti partite di Euro 2020 si svolgeranno come programmato – si legge in una nota ufficiale Uefa -. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi del torneo sono completamente allineate con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali. Le decisioni finali sul numero di spettatori che assisteranno alle partite e i requisiti di ingresso nelle nazioni ospitanti e negli stadi ricadono nella responsabilità delle autorità locali competenti, e la Uefa segue tassativamente tutte queste misure”.

Foto: Sito Uefa