La UEFA conferma: final eight di Champions League a Lisbona. Ecco le date

Intervenuto in conferenza stampa, Giorgio Marchetti, vice-segretario dell’UEFA, ha spiegato le decisioni del Comitato Esecutivo. Il dirigente italiano ha confermato che la Champions League si chiuderà con una Final Eight a Lisbona, dal 12 al 23 agosto. Le sedi dei restanti ottavi di finale, invece, non sono ancora state stabilite: potrebbero disputarsi in Portogallo oppure negli stadi delle formazioni che avrebbero dovuto giocare in casa il ritorno, e si giocheranno il 7 e l’8 agosto. Di conseguenza, le sedi scelte per le finali del 2020, 2021, 2022 e 2023 subiranno lo slittamento di un anno: Istanbul ospiterà l’ultimo atto nel 2021, San Pietroburgo nel 2022, Monaco nel 2023 e Londra nel 2024.

Foto: sito ufficiale UEFA.com