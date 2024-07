La Uefa condurrà un’indagine disciplinare in merito al gesto di Bellingham dopo il gol contro la Slovacchia

L’Inghilterra si è qualificata ai quarti di finale con non poca fatica, salvata solamente dai guizzi dei suoi fenomeni: Bellingham prima, Kane in apertura di supplementare. Il gol del centrocampista del Real Madrid è stato sicuramente da cineteca, dal momento che gol in rovesciata allo scadere se ne vedono veramente pochi… Tuttavia la Uefa aprirà un’indagine nei confronti dell’ asso della Nazionale inglese per un presunto gesto poco decoroso accaduto subito dopo la sua esultanza. Infatti mentre tornava nella sua metacampo dopo il gol, Bellingham sembrava fare un gesto di presa vicino all’inguine. In una nota ufficiale pero sul proprio sito ufficiale la Uefa afferma che condurrà un’indagine disciplinare, di seguito il contenuto della stessa:

“Un ispettore etico e disciplinare della UEFA condurrà un’indagine disciplinare in merito a una potenziale violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa da parte del giocatore della Federcalcio inglese, Jude Bellingham, presumibilmente verificatasi durante questa partita”.

Tuttavia il giocatore aveva spiegato la propria versione dei fatti su X: “Uno scherzo rivolto ad alcuni amici che erano a vedere la partita”, secondo la stella del Real Madrid. Che aggiunge: “Solo rispetto per come la Slovacchia ha giocato stasera”.

Foto: instagram Inghilterra