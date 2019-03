La Uefa celebra Kean: “Quanto diventerà grande?”

156 minuti in stagione e 3 gol messi a segno, una media di un gol ogni 52 minuti. Sono questi i numeri di Moise Kean, attaccante classe 2000 della Juventus che ieri sera contro l’Udinese è stato assoluto protagonista del match con una doppietta. Dopo la rete messa a segno contro il Bologna in Coppa Italia nel mese di gennaio, il giovane centravanti ha trovato anche la prima gioia stagionale in Serie A. Per Kean si tratta del 7° gol assoluto nel campionato italiano e per un calciatore della sua età (19 anni compiuti il 28 febbraio ndr) non è un dato da poco. Sul proprio profilo Twitter la Uefa Champions League ha voluto elogiare il millennial chiedendosi: “Quanto diventerà grande la star della Juventus, Moise Kean?“. Domanda più che lecita per un giocatore che alla prima chiama di Allegri ha sorpreso tutti.

Foto: Twitter ufficiale Uefa Champions League