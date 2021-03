La UEFA apre un procedimento su Stella Rossa-Milan: accusa di razzismo per i serbi

La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare sulla Stella Rossa, in merito alla partita contro il Milan dell’andata dei sedicesimi di Europa League, dopo la prima indagine. Questo il comunicato ufficiale: “A seguito di un’indagine disciplinare condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA, è stato avviato un procedimento disciplinare in conformità con l’Articolo 55 (1) (d) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), a seguito degli incidenti verificatisi durante la gara di Europa League dei sedicesimi di finale tra FK Crvena Zvezda e AC Milan (2-2), giocata il ​​18 febbraio 2021 in Serbia.

Accuse contro FK Crvena Zvezda:

– Comportamento razzista – Art. 14 (2) DR

– Canto provocatorio e offensivo – Art. 16 (2) (e) DR

– Violazione del protocollo UEFA Return to Play – Paragrafi 4, 6 e 17.1.7 del protocollo UEFA Return to Play

Il caso sarà trattato dall’Organo Disciplinare, Etico e di Controllo (CEDB) UEFA a tempo debito”.

