L’Uefa approva il calendario di Euro 2024: si comincia il 14 Giugno

Archiviato Euro 2020 con il trionfo dell’Italia, la prossima edizione del 2024 si svolgerà in Germania. La Uefa ha approvato in una riunione svolta a Vienna, il calendario della competizione per nazionali europee. Il torneo comincerà il 14 Giugno, e la gara inaugurale si svolgerà alla Fussball Arena di Monaco di Baviera, mentre la finale che avverrà il 14 Luglio si giocherà a Berlino.

Le città che ospiteranno la competizione sono state suddivise in tre raggruppamenti ovvero, “Nord/Nordest” (Berlino, Amburgo, Lipsia), “Ovest” (Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Colonia) e “Sud” (Francoforte, Monaco, Stoccarda). Le partite di ogni girone si svolgeranno solo in due raggruppamenti in modo da poter ridurre il viaggio di squadre e tifosi.

Foto: Euro 2024 mirror