La Turchia annuncia 11mila spettatori per la gara con la Lettonia. Le autorità bloccano tutto

La Federazione turca aveva annunciato poche ore fa del via libera per la presenza di 11mila spettatori allo stadio per la gara di qualificazione al Mondiale 2022 con la Lettonia. Immediata però la retromarcia delle autorità locali che hanno annunciato che la partita, in programma all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, verrà disputata a porte chiuse.

Lo riporta l’agenzia Anadolu sottolineando che il governo “potrebbe prendere nuove misure contro il Covid-19” visto un nuovo aumento di contagi e che anche l’accesso a “un numero limitato di tifosi può essere rischioso adesso”.

Foto: FIFA.com