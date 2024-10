La truffa al Barcellona nell’operazione Lewandowski

Cadena SER rivela un interessante dietro le quinte dell’operazione che ha portato Lewandowski al Barcellona nel 2022. Secondo il media spagnolo, la dirigenza del Barça è stata truffata da un falso agente che si spacciava per Pini Zahavi, il vero procuratore del polacco. L’individuo ha richiesto al club blaugrana una provvigione di un milione di euro, minacciando di far bloccare la registrazione del bomber ex Bayern nelle liste UEFA. Il club sembra esser poi riuscito a recuperare il denaro versato sul conto indicato dal falso agente. Pini Zahavi ha successivamente sporto denuncia per furto d’identità.

Foto: X ufficiale Barcellona