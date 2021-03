La tripletta di Ronaldo stende il Cagliari: finisce 3-1 alla Sardegna Arena

Si sblocca al decimo minuto la gara tra Cagliari e Juventus alla Sardegna Arena: la firma è del solito Cristiano Ronaldo. Bianconeri in vantaggio grazie ad un potente colpo di testa che non lascia scampo a Cragno, assist di Cuadrado. Arriva anche un cartellino giallo per Ronaldo, che travolge il portiere rossoblù in occasione di un cross proveniente dalla sinistra.

Al 25′, sfruttando un’azione di contropiede intrapresa da Morata, Cragno travolge CR7 ed è rigore. Il portoghese non sbaglia dagli undici metri ed è 2-0 per la Juve.

E dopo 32 minuti arriva anche la tripletta per un Cristiano Ronaldo implacabile, 3-0 e chiara ipoteca sulla gara: bella percussione di Chiesa a sinistra e buon assist per CR7 sul lato opposto dell’area. Conclusione ad incrociare col mancino imparabile.

Ma c’è anche una brutta notizia per Pirlo, al 34′ si ferma Alex Sandro e chiede il cambio: al suo posto Bernardeschi. Termina con un severo 3-0 per la Juve il primo tempo, ora sono davvero minime le speranze di rimonta della squadra di Semplici.

Ritmi più blandi nella ripresa, il Cagliari ci prova con Duncan e Marin, ma Szczesny risponde due volte presente.

Al 63′ Simeone accorcia le distanze, sfruttando il servizio di Zappa dalla destra e la disattenzione della retroguardia della Juve. L’attaccante argentino rompe così un lungo digiuno: non segnava dal 31 ottobre contro il Bologna.

Continua il forcing dei sardi nel finale, Gaston Pereiro all’86’ sfiora il gol, ma al triplice fischio di Calvarese è 3-1 per i bianconeri, che ripartono da una prova convincente in Serie A dopo l’eliminazione in Champions League.

Foto: Twitter Juventus