La tripletta di Mbappé stende il Barcellona (1-4), il Liverpool batte il Lipsia a Budapest

Stasera è iniziata la fase ad eliminazione diretta di Champions League 2020-21 con due grandi sfide in programma: Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool.

I parigini sbancano il Camp Nou: 1-4 in trasferta. Ad aprire le marcature è il solito Leo Messi su rigore, ma il 10 argentino sparisce dalla partita e gli ospiti sorpassano i blaugrana con la doppietta di Mbappé. Kean mette il punto esclamativo e segna la rete dell’1-3 di testa, sfruttando ancora una volta le grandi incertezze della retroguardia del Barcellona. Nel finale arriva anche la tripletta per il 22enne francese: una serata che Kylian Mbappé difficilmente scorderà.

Il Liverpool soffre ma vince a Budapest contro il Lipsia, un palo di Dani Olmo dopo pochi minuti mette subito in chiaro che sarà una gara complicata. E’ tanta la spinta da parte dei tedeschi, ma nella ripresa i Reds mettono il turbo: Salah prima, Mané poi, fissano il punteggio sullo 0-2 e mettono una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale.

Foto: Twitter PSG