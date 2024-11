La Triestina dura con Clotet: “Azione inaccettabile”

Duro comunicato della Triestina, dopo l’episodio che ha coinvolto il tecnico Clotet, che ha strattonato in pubblico Raymond Krollis dopo l’uscita dal campo:

“In seguito all’episodio avvenuto ieri sera a bordo campo durante la partita contro la Giana Erminio, l’US Triestina ribadisce che azioni di questo tipo sono inaccettabili e non rispecchiano i valori del club. Il calcio produce emozioni potenti ma, a prescindere dalle circostanze, i valori fondamentali di rispetto e dignità non possono essere compromessi. Il club sta adottando le misure necessarie per valutare adeguatamente la situazione e garantire un ambiente adeguato per i nostri giocatori che rispecchi gli standard desiderati”.

Foto: Facebook ufficiale Triestina