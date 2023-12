La traversa ferma Messias, ci pensa Malinovskyi a portare avanti il Genoa sull’Empoli: 1-0 all’intervallo

Si è appena chiusa la prima frazione di gioco al Ferraris: il Genoa è avanti 1-0 sull’Empoli, a segno Malinovskyi. Dopo aver sfiorato il vantaggio con Retegui e la traversa colpita da Messias, il Grifone passa in vantaggio al 37′ con Malinovskyi: Badelj lavora bene un pallone sulla trequarti e scarica per l’ex Atalanta che con poco spazio di manovra e tanti uomini davanti lascia partire un sinistro micidiale che non lascia scampo a Berisha. Termina così 1-0 il primo tempo a Marassi.

Foto: Instagram Genoa