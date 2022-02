La testa del gruppo rallenta e la classifica si accorcia: la corsa allo scudetto prevede continui colpi di scena

Approfittando del fatto che Inter e Milan giocano a chi perde più occasioni per prendere il largo sulle inseguitrici, Napoli e Juventus fanno il loro dovere vincendo le rispettive partite. Così la Serie A vede le prime quattro squadre in soli 8 punti considerando l’eventuale vittoria dei nerazzurri nel recupero di Bologna. È assolutamente uno dei colpi di scena che la stagione attuale ci sta regalando: l’inizio con Napoli e Milan imprendibili, poi il calo e la crescita dell’Inter, adesso la ripresa della Juve con le tre davanti che frenano e sono relativamente vicine. In tutto ciò non va dimenticata l’Atalanta che, vincendo la partita di stasera contro la Sampdoria e il recupero col Torino, si porterebbe agli stessi punti dei bianconeri, motivo per cui la squadra di Gasperini va inserita nel calderone. È una corsa allo scudetto emozionante, che non prevedeva più di due concorrenti da circa vent’anni, quando il campionato si decise nel famoso 5 maggio (era il 2002) e a vincere fu la Juventus davanti a Roma e Inter. Rientri, impegni di Coppa, calendari diversificati possono ancora sparigliare le carte. Ciò che è certo è che il finale è tutto da scrivere.

Foto: Twitter Milan