La Ternana annuncia una partnership con il Fulham che coinvolgerà la prima squadra

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, la Ternana ha annunciato l’inizio di una collaborazione con il Fulham. Di seguito il testo del comunicato: “La Ternana Calcio è lieta di annunciare l’avvio di una partnership con il Fulham F.C. destinata a coinvolgere, a 360°, le prime squadre, i settori giovanili e le aree scouting. L’accordo con la società inglese, attualmente prima in classifica nella Football League Championship, l’equivalente della Serie B italiana, è stato siglato a Londra dal responsabile dello sviluppo, Huw Jennings e, per la società rossoverde, dal direttore sportivo Luca Leone.

Il club londinese, il primo ad essere stato fondato nella capitale inglese, è da sempre attento alle tematiche sociali ed alla crescita dei propri tesserati sul piano umano e culturale. Sono dunque molte e significative le analogie con la Ternana Calcio, anch’essa, per volere del presidente Stefano Bandecchi e in quanto asset dell’Università “Niccolò Cusano“, molto sensibile al “sociale” e alla valorizzazione umana e culturale di chi ne indossa i colori. Sulla base di questo comune patrimonio ideologico Ternana e Fulham F.C. intendono collaborare fattivamente per crescere insieme, dentro e fuori dai campi di calcio”.

Foto: Twitter Ternana