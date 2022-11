La Svizzera resiste, ma nel finale prodezza di Casemiro: 1-0 Brasile e qualificazione agli ottavi

Tra Brasile e Svizzera finisce 1-0 a favore della squadra di Tite, che con due vittorie su due strappa il biglietto per la fase successiva. Svizzera e Serbia si giocano tutto nell’ultima partita. Primo tempo privo di grande emozioni, le squadre si studiano senza creare chiare occasioni da gol. La Svizzera attenta in fase difensiva e concede poco ai fenomeni brasiliani. L’azione più importante del primo tempo finisce sui piedi di Vinicius. Con un lampo improvviso Raphinha raccoglie palla da destra e mette al centro una palla in area che attraversa tutta l’area e trova la conclusione dell’esterno del Real ma Sommer di distende e mette in angolo. Nel secondo tempo è sempre il Brasile ad avere di più il pallino del gioco. La Var toglie la gioia del gol a Vinicius per colpa di un fuorigioco di rientro millimetrico di Richarlison. Tite butta dentro forze fresche per cercare di cambiare l’inerzia della partita. Al 82′ la partita si sblocca, grazie ad un capolavoro di Casemiro. Rodrygo appoggia dal limite dell’area una palla al volo al numero 5 brasiliano, che senza paura, sfoggia un esterno col collo destro che finisce alle spalle di Sommer.

Foto: Twitter Fifa