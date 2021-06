La Svizzera non muore mai: ripresa la Francia da 3-1 a 3-3 con Seferovic e Gavranovic. Si va ai supplementari

Svizzera in vantaggio a sorpresa sulla Francia a Bucarest dopo 15′ con Haris Seferovic. Cross di Zuber dalla sinistra che trova lo stacco dell’attaccante, che anticipa Lenglet e batte di testa Lloris. Seconda firma per Seferovic a Euro 2020. La squadra di Deschamps reagisce con Mbappé al 26′ calcio di punizione che si stampa sulla barriera e sulla ribattuta il giocatore del PSG ci riprova, pallone a lato.

Due minuti più tardi è Rabiot a rendersi pericoloso con un missile di sinistro, anche in questo caso Sommer accompagna con lo sguardo la sfera che termina sul fondo di pochissimo. Finisce a sorpresa, con la Svizzera avanti sui Campioni del Mondo della Francia, la prima metà di gara allo Stadio Arena Națională.

Nella ripresa la squadra di Petkovic ha addirittura la chance del 2-0, al 54′ Ravallini assegna un calcio di rigore alla Svizzera dopo aver rivisto al VAR il fallo di Pavard su Zuber. Si incarica della battuta Ricardo Rodriguez, ma Lloris para con un prodigioso intervento.

D’ora in avanti l’inerzia della partita cambia totalmente in pochi minuti: al 57′ Benzema fa 1-1, servito da Mbappé, l’attaccante del Real Madrid aggancia con una magia e batte Sommer a tu per tu.

Altri due giri d’orologio e la Francia si porta avanti, ancora Benzema! Mbappé di tacco permette a Griezmann di trovarsi davanti al portiere avversario, il mancino prova a scavalcarlo con un tocco morbido, ma c’è poco spazio e dopo la deviazione di Sommer arriva Benzema a ribadire in rete.

Pogba ne approfitta al 75′ per chiudere la gara: destro micidiale da fuori area nell’angolino alto, imparabile per l’estremo difensore elvetico. E’ 3-1, i quarti di finale sono a un passo per i transalpini. Ma Seferovic non è d’accordo, e batte ancora una volta Lloris di testa all’81’.

Gavranovic fa addirittura 3-3, ma la bandierina dell'assistente si alza: è offside. Alla fine arriva il gol del pareggio: pallone perso a centrocampo da Pogba, Xhaka lancia Gavranovic che si presenta a tu per tu con Lloris e non sbaglia con il destro: 3-3! La Svizzera è fuori dal campo mentalmente, Serviranno i tempi supplementari a Bucarest per decidere l'avversaria della Spagna ai quarti di finale di Euro 2020.

Foto: Twitter Euro 2020