La Svezia potrà contare su Kulusevski e Svanberg. L’annuncio della Federazione

Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg si uniranno alla squadra della Svezia. Lo ha annunciato la federcalcio svedese attraverso i propri canali ufficiali. I due giocatori erano risultati positivi al Covid-19 poco prima dell’inizio della manifestazione continentale, ma sono pronto a tornare in campo: “Kulusevski e Svanberg si uniranno ai compagni quando saranno completamente guariti. Grazie a tutti i giocatori di riserva che sono stati in ‘bolla’ per il loro prezioso contributo”.

Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg kommer att återansluta till truppen när de är garanterat smittfria. Tack alla spelare i “reservbubblan”, Jacob, Jesper, Mattias, Isaac, Niclas, Joakim och Poya för er insats för laget! 🙏🇸🇪 pic.twitter.com/7NmSGhxCtr — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 14, 2021

Foto: Twitter Nations League