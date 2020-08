La Supercoppa UEFA il 24 settembre a Budapest

Come riporta il sito dell’UEFA, La Supercoppa UEFA 2020 si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria) il 24 settembre alle 21:00. La sfida annuale tra i vincitori della UEFA Champions League e della UEFA Europa League si doveva originariamente giocare all’Estádio do Dragão di Porto (Portogallo) il 12 agosto. Il 17 giugno, tuttavia, il Comitato Esecutivo UEFA ha annunciato il trasferimento della partita a Budapest e il rinvio delle finali per club della stagione per via dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19. La fase conclusiva della UEFA Champions League si disputerà in Portogallo. Le prossime edizioni della Supercoppa UEFA si svolgeranno come originariamente previsto a Belfast (2021), Helsinki (2022) e Kazan (2023).

Foto: Sito Ufficiale UEFA