La Supercoppa Europea è del Manchester City! Il Siviglia cade ai rigori, decisivo l’errore di Gudelj

Il Manchester City vince la Supercoppa Europea! I Citizens vincono ai calci di rigore, decisivo l’errore dal dischetto di Gudelj che condanna il Siviglia. Dopo il vantaggio del primo tempo degli andalusi con un gol di En Nesyri, nella ripresa è Cole Palmer a salvare il City e Guardiola dal ko, mandando la sfida ai penalty, proprio come accaduto un paio di settimane fa in Community Shield. Ai calci di rigore sono infallibili gli uomini di Pep Guardiola che vanno a segno con Haaland, Julian Alvarez, Kovacic, Grealish e Walker. Gli andalusi, invece, sono stati condannati dall’errore di Gudelj che centra in pieno la traversa regalando la coppa al City.

Foto: Instagram Manchester City