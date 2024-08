La Supercoppa è del Real! Valverde e prima rete Blancos di Mbappé: 2-0 all’Atalanta

La Supercoppa Uefa è del Real Madrid! I Blancos vincono 2-0 contro l’Atalanta grazie alle reti di Valverde e Mbappé. Prima frazione di gioco bloccata, a sfiorare il vantaggio è stata la squadra di Gasperini con un’azione partita da rimessa laterale, De Roon ha provato a mettere in mezzo un pallone che grazie alla deviazione di Militao è terminato sulla traversa: subito dopo ci ha provato Ederson a trovare il jolly dalla distanza, ma il pallone si è perso sul fondo. Non è mancato nemmeno il brivido finale con Rodrygo, solo davanti a Musso che ha colpito la traversa. Il colpo di testa di Mario Pasalic all’inizio del secondo tempo, neutralizzato dal solito Courtois. Ma al 59′ è il Real a sbloccare la gare con la rete di Valverde. Con il passare dei minuti l’atalanta perde certezze e al 68′ arriva anche la prima gioia con la maglia dei Blancos di Mbappé per il definitivo 2-0. Sesto successo in Supercoppa Uefa per il Real Madrid.

Foto: Instagram Real