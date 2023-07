Brenner si presenta: “Voglio fare tanti gol. Non sento la pressione”

L’attaccante dell’Udinese, Brenner, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV12, parlando della stagione che verrà: “Sono felice di essere qui, credo che succederanno molte belle cose, a poco a poco mi sto adattando al club e a questo grande cambiamento. Poter giocare in Serie A è un’esperienza fantastica. Quando ero piccolo guardavo sempre le partite con mio nonno e mio padre. È una realizzazione del loro sogno che io sia qui e sono felice per questa opportunità. Alcune squadre e diversi giocatori. Molti calciatori non fanno i telespettatori, io invece cerco sempre di raccogliere informazioni sui miei avversari. Conoscevo già dei brasiliani che erano molto felici qui. È stata un’ottima opportunità di apprendimento sentirli parlare di questo club che ha una grande tradizione. Sto imparando sempre di più”.

Poi ha proseguito parlando della sua esperienza al San Paolo: “Sono stati bellissimi, sono stato felice di crescere lì. Sono arrivato a 11 anni e me ne sono andato a 21, quindi lo sento casa mia, è il posto dove sto meglio. Mi manca tanto, ma sono felice di averne fatto parte”.

Infine, sulla chiamata del Cincinnati: “È un posto dove ho imparato tanto e sono maturato. Ho passato alcuni momenti difficili, ma sono stato felice per com’è andato il campionato, un campionato che merita rispetto e sta crescendo sempre di più. Provo solo gratitudine per il club che mi ha aperto le sue porte e mi ha dato una possibilità fuori dal mio paese. È un posto che conservo con affetto nel mio cuore. Sono arrivato lì con una visione parziale, ma poi ho capito come funzionava. Se non sei preparato mentalmente non riesci a giocare con intensità. Ci sono buoni giocatori, molti sudamericani, e la scuola statunitense è in crescita. Penso che l’arrivo di Messi non farà altro che anticiparla”.

Foto: sito Udinese