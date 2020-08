La stampa spagnola unanime: “Messi ha chiesto di andar via”

Le aperture quotidiane in Spagna sono unanime: tutte, infatti, aprono la main page dei giornali con la clamorosa notizia che riguarda Messi. L’argentino ha fatto sapere al club blaugrana la volontà di non restare all’ombra del Camp Nou e di voler partire verso una nuova esperienza. AS riporta “Addio tramite burofax”, Marca con “Messi ha fatto esplodere la bomba” e Sport titola “Voglio andare via”. Infine, Mundo Deportivo apre con “Se ne vuole andare!”

Foto: MD