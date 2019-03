“Fermare Cristiano!”. E’ questo il titolo che campeggia nella prima pagina di AS, in chiaro riferimento al big match di questa sera tra la Juventus e l’Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo il 2-0 dei Colchoneros dell’andata, la stampa spagnola avverte la squadra di Simeone: per passare il turno bisogna fermare CR7.

