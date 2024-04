La stampa francese contro Donnarumma. L’Equipe lo boccia pesantemente: “Incorreggibile”

Il PSG esce battuto in casa in Champions dal Barcellona, che vince 3-2 al Parco dei Principi. Serata dove le stelle parigine non hanno brillato, da Mbappé. che si è acceso a sprazzi, a Donnarumma, che invece è stato bocciato pesantemente e criticato. Donnarumma che nel riscaldamento, invece, era stato ben accolto dai tifosi.

L’Equipe dà addirittura 3 in pagella al portiere italiano, scrivendo: “L’Incorreggibile”. Solo mezzo voto in più dai colleghi de Le Parisien.

ivedibile e insicuro in uscita, Donnarumma ha mostrato poca confidenza pure con i piedi: da un suo lancio sbagliato è nato il 2-2 targato da Raphinha che ha dato il via alla rimonta ospite. Insomma, dei limti importanti che il portiere ha mostrato di avere e che la stampa francese non gli perdona.

Foto: Instagram Donnarumma