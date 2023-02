La stampa francese attacca Donnarumma: “Il Psg non aveva bisogno del suo errore”

La stampa francese torna a puntare il dito contro Donnarumma, dopo l’intervento non impeccabile che ha permesso all’ex Coman di decidere l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco. Solo il quotidiano Le Parisien concede la sufficienza al portiere della Nazionale azzurra in virtù di alcuni interventi importanti che hanno permesso alla squadra di Galtier di rimanere in vita in vista del ritorno in Germania, mentre sulle colonne de L’Equipe arriva un 4 in pagella (equivalente a un 5 in Italia): “Il Psg non aveva bisogno che commettesse un errore in questa gara, ma lo ha fatto in occasione del gol di Coman, lasciando sfilare il pallone sotto la pancia quando invece ce l’aveva tra i guanti”. Per il Figaro Donnarumma “non è stato all’altezza e non garantisce quella serenità che ci si aspetta da lui a questi livelli”, mentre So Foot usa l’ironia: “Si vede che non gli è piaciuto l’appuntamento di San Valentino”.

Foto: Twitter Psg