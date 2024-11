La splendida girata di Morata e la doppietta di Reijnders regalano i tre punti al Milan (3-0)

Con due gesti tecnici bellissimi quanto similari, più un altro gol di Reijnders, il Milan porta a casa i 3 punti e batte l’Empoli per 3-0.

I padroni di casa sbloccano la gara con una stupenda girata di destro di Alvaro Morata, al 19′. Fofana recupera palla e verticalizza per Leao nel cuore dell’area: il portoghese salta un avversario e cerca il tiro che viene rimpallato. La palla finisce a Morata che davanti alla porta disegna un gol sensazionale. Solo pochi minuti dopo, l’ex di giornata Colombo sfiora il pareggio con un colpo di testa. Allo scadere del primo tempo Reijnders decide di prender spunto dal suo compagno di squadra, e con il medesimo gesto tecnico, sugli sviluppi di un cross da destra, gira al volo col piede nobile. 2 a 0 per il Milan allo scadere del primo tempo. Nel secondo tempo, Reijnders sigla la doppietta personale, al 69′. Ennesima ripartenza dei rossoneri, che dopo aver chiuso su Esposito al limite della propria area ripartono ad ampie falcate con Fofana. Stupenda apertura a sinistra per Reijnders che arriva al tiro preciso con il destro, è 3 a 0. Termina così la sfida di San Siro, con un Milan che scaccia i fantasmi degli ultimi risultati e si rilancia in classifica.

Foto: Instagram Milan