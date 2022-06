La Spezia, furto nel bar della madre di Zaniolo. Arrestato un 60enne

Un sessantenne ha tentato di rubare il fondo cassa del bar della famiglia Zaniolo. Il fatto si è verificato a La Spezia. Secondo quanto riporta l’ANSA, infatti, il ladro si sarebbe introdotto poco prima delle tre di mattina nel Bar Costa, forzando la porta d’ingresso. L’uomo, che ha cercato di prelevare il fondo cassa del bar, posizionato in Largo Fiorillo in prossimità del lungomare della città, portando via alcune banconote prima di essere stato sorpreso mentre tentava di nascondersi sotto al bancone dai carabinieri della Compagnia di La Spezia che, una volta fermato, hanno avvertito il padre di Nicolò Zaniolo, Igor, che accorso sul sito e verificato l’ammanco, ha sporto denuncia.

Presso il Tribunale della Spezia l’uomo, sessantenne residente a Massa, ha avuto la convalida del suo arresto oltre al divieto di dimora sul territorio Comunale spezzino.

Foto: Twitter Roma