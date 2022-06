La speranza di Thiago Silva: “Tifo per Neymar al Chelsea”

Il rapporto tra Neymar ed il Paris Saint–Germain sembra essere arrivato al capolinea. La stella brasiliana sarebbe in cerca di una nuova squadra da cui ripartire dopo l’ultimo anno travagliato. Tra le tante squadre che si sarebbero interessate a O’Ney sembra esserci anche il Chelsea, squadra dove milita il connazionale Thiago Silva. Proprio il difensore ex PSG ha parlato del futuro della stella del PSG durante un evento sponsor a Recife: “Neymar deve andare al Chelsea. Se succedesse, sarebbe una grande cosa. Non ha bisogno di commenti. Per adesso non so nulla, ma spero che questo avvenga”.

Foto: 360nobs