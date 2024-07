La Spagna vola in finale sulle ali di Yamal e Dani Olmo! Eliminata la Francia (2-1)

La Spagna vola in finale! Ribaltata la Francia: 2-1. La gara si sblocca dopo appena 8′ e a passare in vantaggio sono gli uomini di Deschamps: cross al bacio di Mbappé per Kolo Muani, bravo a scappare sul secondo palo e a inserirsi tra Laporte e Cucurella per battere Unai Simon con un preciso colpo di testa. Al 21′ arriva la risposta degli spagnoli con un capolavoro assoluto di Lamine Yamal. Da fermo, il giovane campione del Barcellona ha fatto partire un tiro a giro dai 25 metri imparabile per Mike Maignan. Un gol che entra nella storia: infatti, Lamine Yamal è il più giovane marcatore della competizione europea. E al 25′ arriva anche il gol del vantaggio della Nazionale spagnola: Dopo il capolavoro di Yamal, bella giocata in area di Dani Olmo che lasciare partire un diagonale finito alle spalle di Maignan anche grazie a una deviazione di Koundé. Dopo il vantaggio la Spagna ha continuato ad attaccare e a controllare la partita. La Francia è apparsa in difficoltà, la squadra di Deschamps nel suo assalto finale è però risultata imprecisa. Termina così 2-1, la Spagna può festeggiare. E domani sera le Furie Rosse conosceranno la sfidante per l’atto conclusivo di questo Europeo che uscirà dalla sfida tra Olanda e Inghilterra.

Foto: Instagram Euro2024