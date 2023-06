La Spagna vola in finale di Nations League: Joselu stende l’Italia all’88 (2-1)

La Spana vola in finale di Nations League! Termina 2-1 all’Enschade, contro l’Italia decide la rete di Joselu all’88. Gli spagnoli passano in vantaggio dopo tre minuti. Bonucci, servito da Donnarumma al limite dell’area dell’Italia, perde palla a favore di Yeremi Pino che, tutto solo, non sbaglia. All’undicesimo pareggia i conti Ciro Immobile che trova il gol dal dischetto, dopo il tocco con la mano di Le Normand su tiro di Zaniolo. Al 21′ l’Italia passa per un momento in vantaggio. Lancio di Jorginho per Davide Frattesi che va via a Jordi Alba e tutto solo davanti a Unai Simon non sbaglia. Ma, richiamato dal VAR, l’arbitro Vincic annulla la rete per fuorigioco. Meglio le Furie Rosse a inizio ripresa che sfiorano subito il vantaggio, al 49′: Merino sul secondo palo cerca la deviazione vincente ma Donnarumma compie un grande intervento d’istinto, poi Morata non riesce a girare la palla in rete nel migliore dei modi e l’azione sfuma sul fondo. È ancora Spagna al 52′, questa volta ci prova Rodri in semirovesciata, palla di poco oltre la traversa. Arriva la risposta degli Azzurri con Frattesi, ma Unai Simon risponde presente con una grande parata. La Spagna spinge, l’Italia si difende. E all’88’ la rete di Joselu: azione insistita della Spagna da sinistra, palla respinta dalla difesa dell’Italia, conclusione di Rodri, sulla traiettoria si inserisce Joselu che devia in rete a pochi passi da Donnarumma. Termina così 2-1, la Spagna vola in finale di Nations League dove troverà la Croazia.

Foto: Instagram Spagna