La Spagna vince la Nations League. Battuta la Croazia ai rigori (0-0 al 120′). Decisivo il “cucchiaio” di Carvajal

La Spagna vince la Uefa Nations League 2023. La compagine iberica batte la Croazia in finale ai calci di rigore dopo che la gara era terminata 0-0. Partita molto equilibrata, ma con maggiori occasioni per gli spagnoli. Decisivo un rigore a “cucchiaio di Carvajal”.

Al 12′ grossa chance per la Spagna con Gavi, che calcia a botta sicura, ma non inquadra la porta. Risponde la Croazia con un colpo di testa di Perisic al 31′, che però Unai Simon riesce a intercettare. Nella ripresa, ritmi che calano, le squadre di equivalgono. Allora ci prova Rodri, a modo suo, con un tiro da fuori al 65′, ma la palla finisce larga di poco. All’84’, altra grande chance per gli iberici con Ansu Fati, che entra in area, calcia in porta ma un difensore salva all’ultimo secondo.

Finisce quindi 0-0. Si va ai supplementari. Poche chance nel primo tempo, al 108 occasione clamorosa per Dani Olmo, ma il portiere croato non si fa sorprendere a salva. E’ l’ultima occasione, si va ai calci di rigore per assegnare la Uefa Nations League.

Un errore per parte nei cinque tiri. Si va ad ad oltranza, sbaglia Petkovic per la Croazia, Carvajal con un cucchiaio consegna la Uefa Nations League alla Spagna.

Primo titolo per gli iberici con la nuova guida tecnica, De La Fuente, per la Croazia ancora una volta una delusione, perso un grande torneo in finale dopo il Mondiale del 2018. Croazia che sperava di vincere il primo titolo nella storia. La Spagna si aggiunge all’albo d’oro dopo Portogallo e Francia.

Foto: twitter Spagna