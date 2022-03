La Spagna torna a Barcellona dopo 18 anni, Luis Enrique: “Atmosfera unica, tifosi decisivi”

Dopo diciotto anni, la Spagna è tornata a giocare in quel di Barcellona nell’amichevole disputata questa sera contro l’Albania. Parlando dopo il fischio finale, il commissario tecnico Luis Enrique ha commentato: “Mi avrebbe dato molto fastidio non vincere per l’atmosfera unica che abbiamo trovata. Non ricordo una partita, da giocatore o allenatore, in cui i tifosi siano stati così decisivi. È impossibile restare altri 18 anni senza venire a Barcellona”.

Luis Enrique prosegue: “Abbiamo avvertito della difficoltà dell’avversario, i giocatori ne erano consapevoli. Nel primo tempo abbiamo sofferto perché i giocatori si muovevano male e faticavano a controllare la situazione. La seconda frazione è andata meglio perché abbiamo creato di più”.

Foto: Twitter Euro2020