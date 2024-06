La Spagna si prende il primo posto contro una brutta Italia: 1-0, decide l’autorete di Calafiori

La Spagna si prende il primo posto: 1-0 contro una brutta Italia, decide l’autorete di Calafiori. La prima occasione della gara arriva dopo 2′, e l’Italia deve ringraziare Donnarumma, che smanaccia sopra la traversa un colpo di testa a botta sicura di Pedri, dopo una gran discesa di Nico Williams. Al 10′ è di nuovo a spingere la Spagna, stavolta con Morata che crossa teso per Nico Williams: Di Lorenzo lo perde e il colpo di testa sfiora il palo. Al 24′ è ancora Donnarumma a rendersi pericoloso con un grande intervento con la mano di richiamo sul tentativo dalla distanza di Fabian Ruiz. La ripresa si apre con un’altra grande occasione per gli spagnoli: cross basso di Cucurella da sinistra per Pedri che, tutto solo, conclude malamente a lato di piatto destro. Un rigore in movimento non sfruttato. Al 55′ si sblocca la gara: cross di Nico Williams, Morata spizza e Donnarumma devia sulle gambe di Calafiori, che infila la porta difesa dagli azzurri. L’Italia accusa il colpo. E al 58′ la Spagna sfiora il gol del raddoppio ma Cambiaso salva sulla linea.Al 70′ è ancora la Spagna a far tremare l’Italia: Nico Williams si mette in proprio e scarica un destro a giro che si stampa sulla traversa.

foto: instagram Spagna