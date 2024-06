La Spagna rimonta e travolge l’Irlanda del Nord (5-1). Doppietta di Pedri, a segno anche Morata

La Spagna vince l’ultimo test prima di Euro2024: 5-1 all’Irlanda del Nord. Una sfida che non era iniziata nel migliore dei modi per gli spagnoli. Infatti, a sbloccare la gara dopo 2′ ci hanno pensato gli ospiti con la rete di Ballard. Ma la reazione della Spagna non è tardata ad arrivare e tra il 12′ e il 35′ gli spagnoli hanno ribaltato la gara portandosi sul 4-1 con le reti di Pedri (doppietta), Morata e Fabian Ruiz. Nella ripresa è arrivato il sigillo finale di Oyarzabal per il 5-1 finale.

Foto: Instagram Spagna