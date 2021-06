La Spagna non riesce a vincere. Lewandowski risponde a Morata e Moreno sbaglia un rigore: 1-1 a Siviglia

Termina 1-1 la partita tra Spagna e Polonia a Siviglia. In gol Morata nel primo tempo e Lewandowski nel corso della ripresa. La squadra di Luis Enrique non riesce ancora a trovare la via della vittoria in questo Europeo e in questo momento si trova con 2 punti in classifica al terzo posto dietro Svezia e Slovacchia. La Polonia ha reagito bene nel secondo tempo dopo un inizio troppo compassato. Il solito Lewandowski evita una sconfitta che odorava di eliminazione. La Spagna recrimina anche per un rigore sbagliato da Gerard Moreno colpendo il palo dagli 11 metri.

Foto: Twitter Euro 2020