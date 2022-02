La Spagna a Barcellona dopo 18 anni: contro l’Albania si gioca al RCDE Stadium

Come comunicato dalla Federcalcio spagnola, la Spagna torna in campo a Barcellona a 18 anni di distanza dall’ultima volta. La gara amichevole contro l’Albania, prevista per il prossimo 26 marzo, si disputerà all’RCDE Stadium della città catalana, impianto di casa dell’Espanyol. Anche nel 2004 si trattava di un’amichevole: in quell’occasione, il 18 febbraio, le Furie Rosse guidate da Iñaki Sáez sconfissero il Perù 2-1 grazie alle reti di Etxeberria e Baraja.

Foto: Twitter Spagna