La sosta porta consiglio: tra 14 giorni parte la volata finale. I calendari a confronto per la corsa scudetto

Il nuovo – l’ennesimo – passo falso dell’Inter con la Fiorentina e la vittoria del Milan al Cagliari sembrano aver definitivamente cambiato gli equilibri della corsa allo scudetto. I rossoneri guardano tutti dall’alto della classifica, mentre Inzaghi si deve interrogare in questi 14 giorni di pausa per le nazionali su cosa sia andato storto nell’ultimo periodo (7 punti nelle ultime 7). L’incomodo, o meglio la variabile impazzita, è sicuramente il Napoli, a meno tre dal Milan, ma in uno stato di forma altrettanto elevato. Guidato da Osimhen (ieri doppietta a ribaltare l’Udinese), i partenopei possono quest’anno arrivare fino in fondo. Infine, sempre da non dimenticare, la Juve, che oggi ospiterà la Salernitana e, in caso di successo, andrebbe a meno uno dall’Inter, in attesa dello scontro diretto del 3 aprile. Insomma, dopo la sosta partirà la volata finale, dove ogni giornata potrebbe essere quella decisiva. Vediamo insieme i calendari delle 4 contendenti.

3 aprile: MILAN-Bologna; Atalanta-NAPOLI; JUVE-INTER;

10 aprile: Torino-MILAN; NAPOLI-Fiorentina; INTER-Verona; Cagliari-JUVE

16 aprile: MILAN-Genoa; NAPOLI-Roma; Spezia-INTER; JUVE-Bologna

24 aprile: Lazio-MILAN; Empoli-NAPOLI; INTER-Roma; Sassuolo-JUVE

1 maggio: MILAN-Fiorentina; NAPOLI-Sassuolo; Udinese-INTER; JUVE-Venezia

8 maggio: Verona-MILAN; Torino-NAPOLI; INTER-Empoli; Genoa-JUVE

15 maggio: MILAN-Atalanta; NAPOLI-Genoa; Cagliari-INTER; JUVE-Lazio