La sorpresa del 30 dicembre ora è ufficiale: Asencio al Lecce

Il 30 dicembre era una sorpresa, quando il nome di Raul Asencio era stato accostato al Lecce.

Adesso è arrivato il comunicato ufficiale del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Asencio. L’attaccante ha sottoscritto un accordo fino al 30/06/22 con opzione per il prolungamento contrattuale per un’altra stagione e ulteriore opzione per altri 3 anni”.

🖋L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Asencio. L’attaccante ha sottoscritto un accordo fino al 30/06/22 con opzione per il prolungamento contrattuale per un’altra stagione e ulteriore opzione per altri 3 anni #avantilecce pic.twitter.com/QKFqySQ0pj — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 20, 2022

Foto: Twitter Lecce