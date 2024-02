La sindaca di Parigi: “Non venderemo il Parco dei Principi al PSG”

Anne Hidalgo, sindaca di Parigi dal 2014, ha ribadito un no definitivo al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi sulla vendita del Parco dei Principi: “lo ripeto oggi una buona volta per tutte – ha detto al quotidiano Ouest-France – non ci sara’ alcuna vendita del Parc des Princes, si tratta di un patrimonio dei parigini. L’argomento e’ chiuso“. Il Consiglio comunale dovrebbe confermare oggi la decisione di non vendere, come era negli auspici del proprietario qatarino del PSG. “Il Comune – ha insistito la Hidalgo – e’ stato trascinato in questa vicenda in modo piuttosto violento durante i Mondiali in Qatar, quando ci accusarono di impedire al club di svilupparsi. Piu’ di recente, sono state pronunciate frasi offensive. Questo non e’ serio“. Infine: “Lo ripeto: noi siamo pronti a studiare e accompagnare delle trasformazioni nel Parco“.