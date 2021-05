La Serie C ritrova la Coppa Italia: 4 squadre inserite nel nuovo format

La Serie C ritrova la Coppa Italia. Dopo l’Assemblea di Lega si è trovato un accordo nel reintegrare le squadre di Serie C nella nuova Coppa Italia che partirà nella prossima stagione. Le squadre che parteciperanno alla competizione saranno 4. Il presidente Ghirelli ha commentato: “Accordo positivo che riapre da subito la C e mantiene la porta aperta verso il futuro a un progetto di riforma”.

